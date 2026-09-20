Maltempo ad Agrigento, il sindaco Sodano: “evento che deve spingerci ad accelerare”

Strade allagate, fango e detriti. In poche ore di pioggia ad Agrigento si contano i danni del maltempo. “Quello che è successo ieri, 153 mm di pioggia in poche ore, l’equivalente degli ultimi sei mesi, non può che rafforzare la necessità di agire concretamente sui territori più esposti al cambiamento climatico”, scrive il sindaco Michele Sodano che attraverso gli assessori e i funzionari della protezione civile, sul campo da ieri pomeriggio, sta seguendo con attenzione i sopralluoghi e i lavori necessari dopo l’eccezionale e inatteso evento meteorologico abbattutosi sul nostro territorio. Il primo cittadino è in trasferta per il 4th Climate Mobility Summit a NY, dove, per l’Italia, partecipano unicamente Agrigento e Venezia, come città costiere a rischio.

“Fortunatamente nessuno si è fatto male e, considerata la portata dell’evento, possiamo dire di essere stati fortunati, ma quanto accaduto deve spingerci ad accelerare. Per Agrigento significa intervenire sulle fragilità del territorio con i lavori strutturali indispensabili per affrontare meglio eventi di questa portata. Stiamo realizzando una mappatura dei danni e delle criticità per chiedere alla Regione il sostegno finanziario necessario a realizzare questi interventi”, dichiara il sindaco Sodano. “Intanto si continua a lavorare per ripristino della normalità e messa in sicurezza insieme agli uffici e ai tecnici comunali, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e ai volontari, con il contributo costante degli assessori, di tutti i consiglieri comunali e dei cittadini che si sono messi a disposizione”, ha concluso il primo cittadino.