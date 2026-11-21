La Polizia di Stato è impegnata quotidianamente nell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutti i quartieri della città, attraverso mirati servizi effettuati con l’ausilio delle unità cinofile antidroga.Al riguardo, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato un servizio nella zona del Faro Biscari, arrestando un pregiudicato catanese che, nella sua disponibilità, aveva diversi involucri contenenti marijuana.

Durante il pattugliamento, il cane antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha fiutato la presenza di sostanza stupefacenti nei pressi di un locale adibito a club sportivo. A presentarsi alla porta è stato un pregiudicato catanese di 28 anni che, in tasca, aveva due bustine contenenti marijuana. Gli accertamenti sono stati estesi al locale che è stato perquisito, trovando, sotto alcune mensole, ulteriori 14 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 71 grammi. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, rivendicando l’esclusiva proprietà dello stupefacente. Pertanto, al termine delle attività di polizia giudiziaria, la droga rinvenuta è stata sequestrata e il 28enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio