Maltempo, allerta rossa anche nell’agrigentino: chiuse scuole, cimiteri e sospese attività all’aperto

La protezione civile ha diramato per domani l’avviso di l’Allerta rossa per la Sicilia Orientale e arancione per quella Occidentale perché si prevedono intense piogge. Il rischio di acquazzoni intensi è nelle province di Messina, Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, dice la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

CHIUSE SCUOLE / CIMITERO E SOSPESE ATTIVITA’ ALL’APERTO

Ordinanza di chiusure scuole, cimitero e sospensione all’attività all’aperto nei Comuni di Agrigento, Naro, Siculiana, Porto Empedocle, Grotte, Comitini, Palma di Montechiaro, Licata, Favara, Sciacca, Canicattì, Montallegro. I sindaci invitano a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e solo in caso di emergenza; Evitare di sostare in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e aree a rischio idrogeologico; Prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità competenti.

ATTIVATA LA SALA OPERATIVA DEL LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

Per questo motivo il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha attivato a partire da oggi e per tutta la giornata di domani la sala operativa di Protezione Civile, che sarà gestita dal personale dello stesso Ufficio. Per segnalare eventuali criticità o emergenze i cittadini possono chiamare il numero verde 800-315555 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Libero Consorzio effettuerà inoltre un costante monitoraggio della rete viaria provinciale tramite il proprio personale stradale. In previsione delle condizioni meteo si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti in auto sulla rete viaria interna (strade provinciali, ex consortili ed ex regionali) nei pressi di torrenti e valloni e negli attraversamenti a rischio esondazione, nei pressi dei cantieri attivati per lavori di manutenzione e in presenza di detriti sulle carreggiate.