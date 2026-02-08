Calcio

Due reti al Gela, l’Akragas vince la gara di recupero

La partita era valida per la 18^ giornata

Pubblicato 5 ore fa
Da Angelo Gelo

Bastano due reti nel primo tempo, all’Akragas, per battere il fanalino di coda Gela nel recupero della 18^ giornata del campionato di Promozione, girone D.

Il gol di Marrone all’8° minuto, al suo terzo gol in due partite, ha sbloccato il risultato ed il raddoppio di Gatto, dieci minuti più tardi, hanno chiuso i giochi.

Con questo risultato l’Akragas rimane in scia del Priolo, lontano 7 punti, quando mancano sette gare alla fine del campionato.

