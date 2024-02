Maltempo, cadono calcinacci in via Empedocle: auto danneggiata 

Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Agrigento, così come in quasi tutta Italia. Da questa notte soffia un fortissimo vento che sta provocando non pochi disagi e danni. Nel centro della Città dei Templi, in via Empedocle, alcuni calcinacci sono crollati finendo sulla carreggiata. I detriti hanno colpito e danneggiato un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.