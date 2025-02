Maltempo, cede muro in via Crispi: l’intervento dei Vigili del fuoco 

Il maltempo si abbatte su Agrigento e l’intera provincia. Una pioggia battente, unita ad un forte vento, ha colpito la Città dei templi provocando non pochi disagi. Questa mattina il muro che delimita la carreggiata lungo via Crispi, nel centro cittadino, è crollato parzialmente.

Calcinacci hanno invaso la strada ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza la zona. A San Leone, invece, la pioggia ha provocato l’allagamento di viale delle Dune. Una storia che si ripete. Disagi per i residenti della zona, rimasti senza luce, ma anche per gli automobilisti impantanati. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri.

A Naro, invece, a causa delle forti piogge che stanno continuando a interessare gran parte della provincia, un muro di contenimento della SS 576 ha ceduto ed è finito sulla strada a pochi metri da una casa cantoniera di Anas, ex stazione ferroviaria.