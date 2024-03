Mandorlo in Fiore, da Agrigento un messaggio di pace al mondo: acceso il tripode dell’Amicizia 

Con l’accensione del tripode dell’Amicizia entra nel vivo la 76ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. I gruppi internazionali, dopo aver percorso la via Sacra discendendo lungo il Decumano, hanno raggiunto i piedi del tempio della Concordia per uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione: la tradizionale accensione del tripode dell’Amicizia. Da Agrigento, prossima Capitale italiana della Cultura, parte un messaggio di pace al mondo intero. Una grande manifestazione, nel segno dell’integrazione e della fratellanza, che unisce i popoli del mondo.