Mandorlo in fiore, domani l’attesa Fiaccolata dell’Amicizia

Il 75° Mandorlo in fiore, ad Agrigento, si prepara al grande evento della Fiaccolata dell’Amicizia.

A partire dalle 17 raduno dei gruppi in Piazza Pirandello e poi con le fiaccole accese dopo il tramonto la sfilata muoverà da Piazza Vittorio Emanuele a piazza Marconi, fino al Viale della Vittoria.

Le aree di parcheggio consigliate per la sosta delle autovetture nel centro città in occasione della Fiaccolata sono: via Cicerone; via Papa Luciani; via San Vito; via De Gasperi; via Plebis Rea, via XXV Aprile; via Acrone; parcheggio RFI; via Empedocle; Parcheggio pluripiano. Le aree di sosta per autobus turistici: viale Sicilia a Fontanelle; via Parco del Mediterraneo a Villaseta ; piazzale Caratozzolo e via Magellano a San Leone; Piazza del Vespro al Villaggio Mosè.

In programma per questa sera, al Museo Archeologico “Pietro Griffo”, alle ore 21, lo spettacolo dei “Bambini del mondo” e la cerimonia di consegna del premio “Claudio Criscenzo”, ideatore del festival.

Gli spettacoli del 65° Festival Internazionale del Folklore si svolgeranno stasera e domani, venerdì, al Teatro Luigi Pirandello dalle ore 20,30.

Per la Giornata internazionale della Donna di ieri, ad Agrigento, non solo mimose ma anche il mandorlo in fiore. Infatti, si è svolto con partecipazione e commozione l’evento “Woman Life Freedom”, dal titolo della nota campagna di sensibilizzazione internazionale. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Ande, Fidapa, Inner Wheel Club, Soroptimist Club, e Associazione Maria Cristina di Savoia. Un flash mob è stato dedicato in particolare alle donne iraniane, e, in genere, a tutte le donne per i loro diritti e libertà.

Il biglietto per gli spettacoli al teatro Pirandello costa 17 euro. Il biglietto al Palacongressi, invece, 22 euro.

Domenica al Tempio della Concordia per lo spettacolo finale, dalle ore 15, l’ingresso è consentito con un ticket di 5 euro, più 2 euro di prevendita.

Biglietteria unica è Box office di via Imera 27 ad Agrigento, telefono 092220500, email info@touristservice.org; oppure su webtic.it all’indirizzo https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496

Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorloinfioreagrigento.com e sulla app “Agrigento”, scaricabile sulla piattaforma Android e Ios, da Play store o App Store, o cliccando agrigento.comune.digital.

Il 75°Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Per maggiori informazioni si possono consultare il Servizio Turistico Regionale di Agrigento di via Empedocle n. 73, Tel. 0922 20391 – Email: stragrigento@regione.sicilia.it; e l’Info Point Pro Loco Agrigento di Via Atenea n. 274, Tel. 0922 590141 (ore 9-13; 15-19) – email: info@prolocoagrigento.it