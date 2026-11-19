A Monevago si è svolta oggi, presso la Scuola Media “Tenente G. Giuffrida”, la manifestazione commemorativa e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale dal titolo “Carlo vive – Uniti nel ricordo, insieme per la Vita”, promossa dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belìce, con le sezioni annesse di Montevago e Sambuca di Sicilia.

L’iniziativa, dedicata al ricordo di Carlo Pendola, 16enne che, un anno fa, ha perso la vita a Montevago, a seguito di un incidente autonomo in moto, ha rappresentato un importante momento di condivisione, riflessione e sensibilizzazione, soprattutto per le giovani generazioni, sull’importanza del rispetto delle regole della strada e della tutela della vita.

La manifestazione ha visto la partecipazione delle autorità scolastiche e istituzionali, delle forze dell’ordine, dei rappresentanti della Polizia Municipale, del personale del 118 e dei sacerdoti. Non sono mancati gli interventi musicali, i contributi delle autorità e le letture di pensieri e riflessioni dedicati a Carlo, a cura degli studenti. La giornata si è conclusa con un minuto di silenzio e la scopertura di una targa commemorativa, per mantenere vivo il ricordo di Carlo e trasformarlo in un messaggio di amore per la vita, responsabilità e sicurezza stradale.