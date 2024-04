Manifestazione “Interesse pubblico”, il sindaco: “Domani non ci sarò ma resto disponibile”

“È diritto dei cittadini scendere in piazza ma io sarò assente perché convocato dal presidente Schifani per parlare di Agrigento2025”. Lo ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè ai microfoni di Grandangolo durante la cerimonia di riapertura della piscina comunale di Villaseta.

“Sono disponibile a qualsiasi risposta, tutto quello che i cittadini mi vogliono chiedere. Sono uno di loro, mi reputo una persona corretta e mi sto spendendo tantissimo per la mia città. Sono a disposizione ma domani purtroppo sarò assente”.

Domani pomeriggio, infatti, è prevista la manifestazione in piazza Pirandello organizzata dall’associazione “Agrigento in comune”, per chiedere al primo cittadino Miccichè, trasparenza e legalità dopo il terremoto che ha visto l’arresto del capo di gabinetto e comandante della Polizia locale, Gaetano Di Giovanni, dell’ingegnere Paolo Di Loreto, tra i tecnici incaricati dal comune per il Prg e dell’avviso di garanzia ricevuto da un altro consulente, l’ingegnere Maurizio Erbicella.