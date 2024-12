Mattarella ad Agrigento il 18 Gennaio per l’inaugurazione dell’anno della cultura

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita ad Agrigento per l’inaugurazione dell’Anno della Cultura il prossimo 18 gennaio 2025. Come avviene per tutte le città che negli anni passati si sono aggiudicati il titolo, il Capo dello Stato dovrebbe arrivare ad Agrigento insieme al Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Al momento non si conoscono i particolari della cerimonia.

