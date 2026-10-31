Ritrovati 16 climatizzatori rubati: 3 persone indagate per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Scordia, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato 3 persone, di 57, 51 e 28 anni, residenti rispettivamente a Scordia e Militello Val di Catania, per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

L’attività è scaturita dagli accertamenti avviati dai militari dell’Arma a seguito di una denuncia presentata presso la Questura di Ragusa, relativa al furto di un ingente quantitativo di climatizzatori dal deposito di una società operante nel settore, con sede a Scordia. Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di verifiche sulle matricole delle apparecchiature sottratte, procedendo al confronto con la documentazione acquisita nell’ambito della denuncia.

Gli accertamenti hanno consentito di indirizzare l’attenzione dei Carabinieri verso un immobile ubicato nelle campagne di Scordia dove, in serata, i militari della locale Stazione, con il supporto della Radiomobile di Palagonia e della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e delle unità dell’Aliquota, hanno eseguito una perquisizione. Nel corso delle operazioni, all’interno di un magazzino, i Carabinieri hanno rinvenuto 16 climatizzatori completi, risultati compatibili per marca, modello e matricola con quelli oggetto della denuncia di furto, oltre a 4 imballaggi di cartone vuoti riportanti ulteriori matricole riconducibili alle apparecchiature sottratte. Il materiale è stato quindi sottoposto a sequestro, anche al fine di consentire gli ulteriori accertamenti volti a ricostruirne la provenienza e la destinazione mentre per i 3 complici, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.