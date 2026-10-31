Palermo

Lancia un sacchetto pieno di droga dalla finestra, arrestato

All’interno della busta sono state rinvenute 50 dosi di hashish e 13 grammi di "crumble" (un potente estratto derivato dalla cannabis)

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Villabate hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 20enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di contrasto e repressione del traffico illecito di stupefacenti disposti nel territorio. Durante le attività di osservazione, i militari hanno notato un’insolita frequentazione nei pressi dell’abitazione del ragazzo, facendo scattare approfonditi accertamenti. Il dispositivo di controllo, predisposto anche per cinturare l’area, una volta individuato l’appartamento ha tentato di accedervi ma, l’indagato, ha temporeggiato prima di aprire la porta. Nel frattempo, il ragazzo ha lanciato un sacchetto in plastica dalla finestra dell’immobile che, è stato prontamente recuperato dai Carabinieri appostati all’esterno.  All’interno della busta sono state rinvenute 50 dosi di hashish e 13 grammi di “crumble” (un potente estratto derivato dalla cannabis).

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso scovare all’interno di un portaombrelli, un panetto di hashish con un peso superiore ai 100 grammi, altre 2 dosi di crumble già pronte per essere spacciate e rinvenute su una scrivania e materiale vario per il confezionamento.   La droga è stata sequestrata ed inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le successive analisi.  Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto applicando al 20enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Giuseppe Castaldo è il nuovo direttore di Grandangolo: “Una storia che continua, custodi della sua visione”
Agrigento

“Eventopoli”, dirigente indagato lascia incarico “Affari generali” al Comune di Agrigento
Agrigento

Maxi sequestro di prodotti di Halloween nell’Agrigentino, sanzioni per oltre 15 mila euro
Apertura

“Eventopoli”: il cerchio magico dell’onorevole Lillo Pisano
Agrigento

Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv