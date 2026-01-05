Agrigento

Maxi truffa da 100 mila euro ad una signora, indagato 20enne agrigentino 

La vittima era stata indotta ad effettuare bonifici per circa 100 mila euro. Tra gli indagati anche un ventenne agrigentino già noto alle forze dell’ordine

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli (provincia di Savona, Liguria) era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero apparentemente riconducibile alle Forze dell’Ordine. La vittima è stata indotta a effettuare alcuni bonifici per circa 100 mila euro su un conto corrente indicato dall’interlocutore, il quale le comunicava alcuni immaginari movimenti sospetti sul suo conto corrente principale.

Una volta che si è resa conto della truffa la donna ha chiamato i Carabinieri di Noli che, interloquendo con gli istituti di credito interessati, sono riusciti a ‘congelare’ circa 70 mila euro L’attività investigativa dei carabinieri di Noli ha permesso poi di identificare e denunciare tre italiani, dell’età di 20, 56 e 67 anni residenti nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno, già noti alle Forze dell’Ordine e con precedenti specifici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento Controcorrente lancia la “Scuola di formazione per Consiglieri Comunali”
Catania

Ha trasformato il garage in un laboratorio per il confezionamento di ordigni artigianali, arrestato
Sciacca

Videosorveglianza ambientale e privacy, se ne discute in un convegno a Sciacca
Apertura

Festeggiano Capodanno sparando colpi di pistola, proiettile finisce nella cucina di un’abitazione 
Apertura

Sorpreso alla guida di un’auto rubata, denunciato 34enne disoccupato 
Apertura

Favara, scontro tra due auto: ferita una ragazza
banner italpress istituzionale banner italpress tv