Mega discarica in centro città, Codacons allerta Comune e Asp Agrigento

Rifiuti abbandonati in Via Nicone ad Agrigento. Una vera e propria discarica abusiva tra le case disabitate, o ancora peggio abitate anche abusivamente da cittadini extracomunitari, in pieno centro città a pochi passi da Piazza Stazione. “Una situazione di degrado igienico ambientale da fare rabbrividire” denuncia il Codacons sezione Agrigento. “Abbiamo aspettato per segnalare il problema, abbiamo aspettato per capire se qualcuno provvedeva alla segnalazione chiedendone la bonifica ma nessuno ha provveduto. Una situazione che esiste da tanti mesi e aumenta sempre di più, nessuno controlla e sa cosa accade, se dovesse scoppiare un incendio in quella discarica sarebbe un vero disastro ambientale. Provvedano subito gli uffici del Comune e l’Asp ad effettuare i sopralluoghi e ad ordinare la bonifica dei luoghi,” scrive il responsabile Codacons Giuseppe Di Rosa.