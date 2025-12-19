Agrigento

Meno part time e più dignità al Libero Consorzio di Agrigento, soddisfatti la Fp Cigl

A dichiararlo sono Caterina Tusa, Segretaria generale della FP Cgil di Agrigento e Matteo Lo Raso, Responsabile territoriale della stessa sigla sindacale.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Il Libero Consorzio di Agrigento ha deliberato l’aumento delle ore di lavoro settimanali per circa 130 lavoratori portandoli da 30 a 34.

“Si tratta di un importante avanzamento che avvicina l’orario di lavoro al full time. “Così si dà dignità al personale interessato e contemporaneamente si incrementano i servizi erogati nella provincia”. A dichiararlo sono Caterina Tusa, Segretaria generale della FP Cgil di Agrigento e Matteo Lo Raso, Responsabile territoriale della stessa sigla sindacale. Un ringraziamento particolare va al Presidente Giuseppe Pendolino ed a tutti coloro che si sono impegnanti per raggiungere il traguardo delle 34 ore, con l’auspicio che la firma dei contratti modificati avvenga entro l’anno. Resta un ultimo passo che auspichiamo venga fatto prima possibile per riconoscere il lavoro a tempo pieno a tutti i dipendenti e consentire l’erogazione di stipendi più alti e l’accantonamento di maggiori contributi a fini pensionistici”.

