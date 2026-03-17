Violenza e rapina, 38enne arrestato dopo condanna definitiva

A Geraci Siculo, i Carabinieri della locale stazione, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia di Petralia Sottana, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento è stato notificato ad un di 38enne, di Pollina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di violenza e rapina commessi nell’aprile del 2020.

L’episodio, vide la vittima – un rappresentante farmaceutico impegnato nella propria attività lavorativa – essere violentemente aggredita da più soggetti. Nel corso dell’azione criminosa l’uomo veniva minacciato, intimidito e sottoposto a violenze fisiche, mentre gli aggressori si impossessavano di numerose confezioni di farmaci veterinari e di altro materiale trasportato sul veicolo utilizzato per lavoro. Un’azione brutale, consumata con modalità tali da generare forte allarme sociale e preoccupazione nella comunità. Proprio a seguito di quell’episodio i militari del N.O.R.M. – Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana avevano immediatamente avviato una articolata attività investigativa, sviluppata attraverso approfonditi accertamenti, raccolta di elementi informativi e riscontri investigativi che avevano consentito di individuare, tra gli altri, il soggetto destinatario dell’odierno provvedimento.

Il quadro probatorio emerso nel corso delle indagini è stato pienamente condiviso dall’Autorità Giudiziaria e ha trovato conferma nei successivi gradi di giudizio. La condanna è divenuta definitiva quando la Corte Suprema di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi presentati, rendendo irrevocabile la sentenza. Sulla base di tale decisione la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha quindi emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. I Carabinieri hanno proceduto alla notifica del provvedimento e all’arresto dell’uomo che, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

L’operazione rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno costante delle Forze di polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel dare piena attuazione alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il lavoro investigativo svolto negli anni dimostra come la perseveranza e la professionalità degli operatori consentano di assicurare alla giustizia i responsabili anche a distanza di tempo, confermando la determinazione dello Stato nel contrastare con fermezza ogni forma di violenza e criminalità.