Migliaia di borse, vestiti e accessori contraffatti ad Agrigento: 5 indagati 

La vicenda prende spunto dal ritrovamento avvenuto nel marzo dello scorso anno di migliaia di capi di abbigliamento contraffatti

Pubblicato 47 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Dalle borse Louis Vuitton ai portafogli Gucci passando per abbigliamento e accessori dei più rinomati marchi: Liu Jo, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Armani, Calvin Klein. Tutti, rigorosamente, falsi. La procura di Agrigento ha chiuso un’inchiesta su un maxi giro di contraffazione nella Città dei templi e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti di cinque persone, tutte originarie del Senegal.

La vicenda prende spunto dal ritrovamento avvenuto nel marzo dello scorso anno di migliaia di capi di abbigliamento contraffatti. Gli indagati utilizzavano le proprie abitazioni come centrale di smistamento. All’interno delle case – tra via Garibaldi, via Empedocle, via Nenni e via Formica – sono stati sequestrati anche i segni distintivi dei marchi delle più rinomate case di moda.

La merce veniva poi rivenduta in città. Gli indagati – difesi dagli avvocati Leonardo Marino, Salvatore Pennica, Calogero Lo Giudice, Gisella Spataro e Roberto Majorini – hanno adesso venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o presentare memorie per scongiurare di finire a processo. 

Migliaia di borse, vestiti e accessori contraffatti ad Agrigento: 5 indagati 
