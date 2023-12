Migranti, la Prefettura di Agrigento sanziona nave di Sea Watch

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha firmato un’ordinanza di ingiunzione alla nave “Aurora” della ong Sea Watch. Dovrà pagare 10mila euro, sanzione prevista dal decreto che ha voluto regolamentare l’azione delle navi di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo. Lo scorso 19 agosto la nave Aurora, anziché dirigersi a Trapani, città indicata come porto sicuro, ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti. La nave venne sottoposta a fermo amministrativo per 20 giorni, adesso è arrivata la sanzione. La Sea Watch, allora, rese noto, attraverso Twitter, prima dell’attracco a Lampedusa, che non aveva altra scelta. “Trapani – spiegò la ong – non è mai stata un’opzione praticabile. Lampedusa è quattro volte più vicina all’area operativa”.