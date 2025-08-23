Una marcia silenziosa per la pace e per la Palestina a Campobello di Licata
A conclusione della marcia è stato piantato un albero di ulivo, segno di pace, in piazza Martiri di Modica.
Campobello di Licata scende in piazza per la Palestina.
Nel pomeriggio di ieri in Piazza Giovanni Paolo ll si è svolta prima una messa e poi una marcia silenziosa per la pace, per la Palestina per stigmatizzare il genocidio in corso e per tutte le terre colpite dai conflitti, ma anche per la pace nelle famiglie e nella comunità.
Un momento fortemente voluto dall’ Amministrazione e dall’ Unità Pastorale Maria Madre delle Chiesa.
“È un’ occasione per prendere coscienza che, nel nostro piccolo, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per costruire un clima di rispetto, dialogo e speranza”, ha dichiarato il primo cittadino Vito Terrana. A conclusione della marcia è stato piantato un albero di ulivo, segno di pace, in piazza Martiri di Modica.