Campobello di Licata

Una marcia silenziosa per la pace e per la Palestina a Campobello di Licata

A conclusione della marcia è stato piantato un albero di ulivo, segno di pace, in piazza Martiri di Modica.

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Campobello di Licata scende in piazza per la Palestina.
Nel pomeriggio di ieri in Piazza Giovanni Paolo ll si è svolta prima una messa e poi una marcia silenziosa per la pace, per la Palestina per stigmatizzare il genocidio in corso e per tutte le terre colpite dai conflitti, ma anche per la pace nelle famiglie e nella comunità.
Un momento fortemente voluto dall’ Amministrazione e dall’ Unità Pastorale Maria Madre delle Chiesa.
“È un’ occasione per prendere coscienza che, nel nostro piccolo, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per costruire un clima di rispetto, dialogo e speranza”, ha dichiarato il primo cittadino Vito Terrana. A conclusione della marcia è stato piantato un albero di ulivo, segno di pace, in piazza Martiri di Modica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Mafiare”, il nuovo libro di Franco Castaldo viene presentato a Sciacca
Campobello di Licata

Una marcia silenziosa per la pace e per la Palestina a Campobello di Licata
Mafia

Mafia, Tommaso Inzerillo resta al 41bis 
Giudiziaria

Csm, magistrato Fasciana ricorre al Tar contro nomina del giudice Alfonso Malato 
Apertura

Ancora un raid nelle campagne, danni per 8mila euro in un vigneto a Palma di Montechiaro 
Apertura

“Vìola affidamento in prova e picchia un coetaneo”, arrestato 36enne a Casteltermini 