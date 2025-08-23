“Mafiare”, il nuovo libro di Franco Castaldo viene presentato a Sciacca

La storia mafiosa agrigentina degli ultimi 50 anni analizzando dinamiche e trasformazioni avvenute nel tempo con la scrittura propria del cronista di nera e giudiziaria che ha vissuto in prima persona tutti i fatti di sangue in questa provincia. Il libro “Mafiare” del giornalista Franco Castaldo, memoria storica della mafia agrigentina, arriva a Sciacca.

Il volume sarà presentato domenica 24 agosto alle 20 alla Multisala Badia grande all’interno della rassegna “Una Badia di Libri”, organizzata dalla Libreria Ubik di Ornella Gulino e dall’associazione culturale “Il Cortile” di Sino Caracappa con la collaborazione di Tele Monte Kronio e del comune di Sciacca. L’incontro – che vede la presenza del giornalista Franco Castaldo e del procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella – sarà condotto da Massimo D’Antoni.

“Il libro è un manuale che spiega il fenomeno mafioso e della stidda in tutta la provincia di Agrigento. Un documento per avere una idea esatta delle organizzazioni che operano in questa terra – dice Castaldo – Un territorio in continua evoluzione che ha fatto registrare sempre una forte presenza anche nei meccanismi di comando con personaggi di grande spessore criminale.”