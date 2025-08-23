Cultura

“Mafiare”, il nuovo libro di Franco Castaldo viene presentato a Sciacca

Domenica 24 agosto alle 20 alla Multisala Badia grande di Sciacca. All'incontro, oltre l'autore, sarà presente anche il procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella

La storia mafiosa agrigentina degli ultimi 50 anni analizzando dinamiche e trasformazioni avvenute nel tempo con la scrittura propria del cronista di nera e giudiziaria che ha vissuto in prima persona tutti i fatti di sangue in questa provincia. Il libro “Mafiare” del giornalista Franco Castaldo, memoria storica della mafia agrigentina, arriva a Sciacca.

Il volume sarà presentato domenica 24 agosto alle 20 alla Multisala Badia grande all’interno della rassegna “Una Badia di Libri”, organizzata dalla Libreria Ubik di Ornella Gulino e dall’associazione culturale “Il Cortile” di Sino Caracappa con la collaborazione di Tele Monte Kronio e del comune di Sciacca. L’incontro – che vede la presenza del giornalista Franco Castaldo e del procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella – sarà condotto da Massimo D’Antoni. 

“Il libro è un manuale che spiega il fenomeno mafioso e della stidda in tutta la provincia di Agrigento. Un documento per avere una idea esatta delle organizzazioni che operano in questa terra – dice Castaldo – Un territorio in continua evoluzione che ha fatto registrare sempre una forte presenza anche nei meccanismi di comando con personaggi di grande spessore criminale.”

