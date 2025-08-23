PRIMO PIANO

Fiamme in appartamento, 36enne intossicato e portato in ospedale

L'edificio a scopo precauzionale è stato evacuato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di 36 anni è rimasto lievemente intossicato in un incendio divampato stamani in un appartamento a Catania.

Le fiamme hanno interessato un’abitazione al secondo piano di uno stabile in via Cilea e sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale dalla sede centrale, oltre a una autobotte e all’autoscala. Durante le fasi di spegnimento del rogo, a scopo precauzionale l’intero edificio è stato evacuato.

L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Presenti sul posto anche i militari dell’arma dei Carabinieri. 

