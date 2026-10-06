Agrigento

“Minacce agli ispettori della Penitenziaria nel carcere di Agrigento”, assolti due detenuti

I fatti sono legati a quanto accaduto nell’ottobre 2023 all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” dove i due erano all’epoca detenuti

Pubblicato 42 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha assolto due imputati – Steven Merlino e Gabriele La Rosa – dall’accusa di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono legati a quanto accaduto nell’ottobre 2023 all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” dove i due, difesi dagli avvocati Vito Cangemi e Giuseppe Lentini, erano all’epoca ristretti.

Secondo l’accusa, che però non ha trovato conferma al termine del processo celebrato con il rito ordinario, gli imputati avrebbero minacciato due ispettori della Polizia Penitenziaria per costringerli a trasferire un altro detenuto nel reparto “Sole” piuttosto che in un’altra sezione dove doveva essere sottoposto a sorveglianza. La Procura di Agrigento, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione per Merlino mentre dieci mesi di reclusione era la proposta avanzata per La Rosa. Il tribunale, tuttavia, ha accolto la testi della difesa disponendo l’assoluzione di entrambi perchè il fatto non sussiste. 

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