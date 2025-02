“Minaccia carabinieri intervenuti per una lite in famiglia”, arrestato 26enne 

Avrebbe minacciato di morte un carabiniere intervenuto insieme ai colleghi in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. I militari dell’Arma hanno arrestato Luigi Emanuele Capraro, 26 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, attualmente sottoposto all’affidamento in prova, avrebbe cercato il “contatto” con i carabinieri che erano giunti sul posto dopo la segnalazione. L’indagato è comparso davanti il gip Michele Dubini che, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana.