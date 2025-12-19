Nasconde dosi di droga nel lettino della figlia, arrestato

I Carabinieri della compagnia di Acireale hanno arrestato un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti: durante una perquisizione domiciliare militari dell’Arma, nascosti sotto il materassino della culla della figlia hanno trovato 21 dosi di cocaina e 37 di crack. L’uomo cinque giorni prima era stato denunciato, in attesa del processo, da carabinieri che lo avevano in possesso di tre dosi di cocaina e di 6mila euro in contati, sequestrati perché ritenuti provento della vendita di droga. L’arresto del 27enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.