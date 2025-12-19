Barcellona Pozzo di Gotto

Nella camera da letto nascondeva quasi 2 chili di hashish: arrestato

Lo stupefacente è stato consegnato ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione dell’uomo, nascosti nell’armadio della camera da letto, i militari hanno trovato 1,8 chili di hashish, suddivisi in 18 panetti. In un locale rustico adiacente e nella disponibilità del 34enne, c’era, invece, un’apposita area attrezzata per preparare e confezionare lo stupefacente con diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, un bilancino di precisione e 297 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Lo stupefacente è stato consegnato ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 34enne è condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

