“Morti Opportune”, presentato il libro di Alberto Di Pisa

Nell’ambito della rassegna “Autori in Girgenti”, la terazza/giardino di Porta di Ponte, ad Agrigento, ha ospitato la presentazione del libro “Morti Opportune”, edito da L’identità di clio, e scritto dall’ex Procuratore Antimafia, Alberto Di Pisa.

Il libro si occupa di morti sospette (per qualcuno “opportune”) che hanno riguardato appartenenti alle Forze dell’Ordine. In tutti i casi analizzati ci si trova davanti alla presenza di una verità processuale a fronte della quale permangono interrogativi non risolti.

L’evento è stato organizzato dal S.I.L. SICILIA, dalla Libreria Il Mercante di Libri e dall’Associazione Emanuela Loi.

Presenti, oltre all’autore, il giornalista Stelio Zaccaria, Salvatore Cardinale, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e Alessandro Accurso Tagano Coordinatore SIL SICILIA.