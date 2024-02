Movida violenta, il consigliere Gramaglia: “Ripristinare operazione Strade sicure”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, condividendo e rilanciando l’allarme sociale che incombe a fronte del moltiplicarsi di episodi di violenza urbana e di disordini, ritiene opportuno che ci si adoperi per ripristinare in Sicilia l’operazione “Strade sicure”, che già in città come Palermo e Catania ha svolto una preziosa ed efficace attività preventiva e deterrente soprattutto nell’ambito della cosiddetta “Mala movida”.

Simone Gramaglia afferma: “L’operazione ‘Strade sicure’, che l’Esercito Italiano svolge ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale, è uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia. Nelle ore notturne, in particolare, si susseguono sempre più numerosi episodi di aggressioni e risse che hanno alimentato un clima di insicurezza e di preoccupazione permanente nei cittadini, con gravi ripercussioni anche sui progetti turistici che la nostra città, Agrigento, sogna di realizzare. La presenza dei militari nei luoghi nevralgici e più a rischio servirebbe senza dubbio – conclude Gramaglia – a ricostituire nel tessuto urbano quell’assetto di convivenza pacifica e civile che è condizione essenziale non solo per la tutela della pubblica incolumità ma anche per qualsiasi iniziativa a sostegno del progresso del territorio”.