Nasce il Premio Minerva: la prima edizione a Peter Kingsley, tra i massimi studiosi di Empedocle

L’Associazione Minerva APS di Agrigento istituisce il Premio internazionale Minerva, un nuovo riconoscimento culturale destinato a rendere omaggio a personalità di primo piano della cultura italiana e internazionale che, attraverso i loro studi, le loro opere e la loro attività intellettuale, abbiano contribuito a valorizzare e rinnovare il legame con la Sicilia e con il Mediterraneo, intesi come luoghi privilegiati di incontro, elaborazione e trasmissione del pensiero. Il Premio nasce dalla volontà di riconoscere il valore di quanti, pur provenendo da esperienze e contesti culturali differenti, abbiano saputo individuare nella storia, nella tradizione e nell’identità del mondo mediterraneo una fonte inesauribile di ricerca, ispirazione e conoscenza. Un’iniziativa che intende riaffermare il ruolo della Sicilia non soltanto come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come spazio generativo di idee, saperi e visioni capaci di attraversare i secoli e parlare al mondo contemporaneo.

Per la sua prima edizione, l’Associazione Minerva ha scelto di conferire il Premio internazionale Minerva a Peter Kingsley, studioso di fama internazionale, riconosciuto per l’originalità e la profondità delle sue ricerche sulle origini della filosofia occidentale e, in particolare, sul pensiero di Empedocle di Akragas, una delle figure più importanti della tradizione filosofica siciliana. Il premio sarà recapitato al filosofo nei prossimi giorni, presso la sua residenza in Grecia. Attraverso opere di riferimento come “Ancient Philosophy, Mystery and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition”, Kingsley ha contribuito a restituire alla riflessione su Empedocle una prospettiva più ampia e articolata, ricollocandone il pensiero nel contesto originario dei rapporti tra filosofia, tradizioni religiose, pratiche sapienziali e cultura del mondo antico. Il suo lavoro ha inoltre approfondito le connessioni tra la Sicilia, la tradizione pitagorica e i percorsi di trasmissione del sapere che hanno contribuito alla formazione della cultura occidentale. La scelta di Kingsley assume un significato particolare per Agrigento, erede dell’antica Akragas e città natale di Empedocle. Premiare uno studioso che ha dedicato una parte così significativa della propria ricerca alla riscoperta della complessità del filosofo agrigentino significa riaffermare il valore universale di una tradizione intellettuale profondamente radicata nella storia siciliana, ma capace di superare ogni confine geografico e culturale.

La motivazione del Premio: «A Peter Kingsley, per il rigore, l’originalità e la profondità dei suoi studi su Empedocle di Akragas; per aver contribuito a restituire alla figura del filosofo siciliano la complessità del suo pensiero e del suo universo culturale; e per aver posto in nuova luce il ruolo della Sicilia e del Mediterraneo nella formazione e nella trasmissione delle radici della cultura occidentale.» Con l’istituzione del Premio internazionale Minerva, l’Associazione Minerva di Agrigento intende avviare un percorso di riconoscimento e valorizzazione delle personalità che, con la forza della ricerca, della creatività e del pensiero, contribuiscono a mantenere vivo il dialogo tra le culture e a riaffermare la centralità della Sicilia nella storia intellettuale del Mediterraneo.