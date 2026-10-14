Apertura

“Buca” il sistema informatico di uno studio dentistico, indagata 18enne 

La ragazza è riuscita a violare i server dello studio di un dentista agrigentino e impossessarsi di informazioni e dati. Resta un mistero il perchè lo abbia fatto

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

È riuscita a violare il sistema informatico di uno studio dentistico e accedere a dati e informazioni sensibili. È quanto accertato dalla polizia del Commissariato di Sciacca che, al termine di un’attività di indagine, ha denunciato una 18enne residente in Umbria.

La giovane “hacker” è indagata per accesso abusivo e appropriazione indebita. Il perchè lo abbia fatto resta ancora un mistero. Di certo c’è che la ragazza è riuscita a “bucare” i server di un noto studio dentistico di proprietà di un sessantenne di Sciacca. È stato quest’ultimo, dopo aver notato alcune anomalie, a presentare denuncia al Commissariato. I poliziotti sono riusciti a risalire alla 18enne trovando alcune “tracce” lasciate. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

“Buca” il sistema informatico di uno studio dentistico, indagata 18enne 
Apertura

Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana
Agrigento

Scontro scooter-furgone alla rotonda di Monserrato, 18enne in ospedale  
Apertura

Benzina e fuoco sul portone di un’abitazione a Palma di Montechiaro, marito e moglie in ospedale 
di Giuseppe Castaldo

“Protesi al pene pagate con i soldi pubblici”, bufera sull’ospedale: 5 medici indagati per associazione a delinquere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv