Agrigento

Non vuole scendere dalla barella e aggredisce infermiere, arrestato 34enne 

In manette un 34enne agrigentino per aver picchiato e minacciato di morte un infermiere del pronto soccorso del San Giovanni di Dio

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Si sarebbe rifiutato di scendere dalla barella che aveva occupato arbitrariamente nonostante l’invito dell’infermiere.

Un trentaquattrenne agrigentino è andato in escandescenza subito dopo e ha aggredito il sanitario con calci e pugni minacciandolo anche di morte. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che, dopo aver riportato la calma, hanno arrestato l’uomo. Deve rispondere di minacce aggravate e lesioni personali. 

