Non vuole scendere dalla barella e aggredisce infermiere, arrestato 34enne
In manette un 34enne agrigentino per aver picchiato e minacciato di morte un infermiere del pronto soccorso del San Giovanni di Dio
Si sarebbe rifiutato di scendere dalla barella che aveva occupato arbitrariamente nonostante l’invito dell’infermiere.
Un trentaquattrenne agrigentino è andato in escandescenza subito dopo e ha aggredito il sanitario con calci e pugni minacciandolo anche di morte. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che, dopo aver riportato la calma, hanno arrestato l’uomo. Deve rispondere di minacce aggravate e lesioni personali.
