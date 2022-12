Nuovo acquisto per l’Akragas: ecco il centrocampista under Ebrahim El Yakoubi

È all’Akragas da alcuni giorni e continua ad allenarsi con i nuovi compagni il neo acquisto Ebrahim El Yakoubi, classe 2004, ex Sant’Agata Calcio in Serie D.

Ebrahim è un centrocampista nato a Madrid, in possesso della doppia nazionalità marocchina-spagnola.È cresciuto calcisticamente in Francia nelle file dell’Athletic Club Ajaccien, meglio noto come Ajaccio, Società che ha militato per tanti anni in Ligue 1.Ebrahim conta anche due convocazioni nella nazionale Under 17 del Marocco. È alto un metro e 87 centimetri ed è ambidestro, usa con la stessa abilità i due piedi.

La brillante operazione di mercato è stata condotta e conclusa positivamente dal Direttore sportivo Ernesto Russello. Il Presidente Giuseppe Deni regala dunque una nuova e importante pedina che va ad arricchire il pacchetto under della prima squadra. Alla corte di mister Nicolò Terranova arriva un altro centrocampista di qualità e quantità.