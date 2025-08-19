Agrigento

Oltre 45 milioni di euro per ampliare le carceri, c’è anche quello di Agrigento 

La procedura riguarda la progettazione, fornitura e installazione di moduli detentivi prefabbricati

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, delle procedure per la riqualificazione di tre istituti penitenziari, prosegue il programma del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria con una nuova gara, del valore complessivo di oltre 45,6 milioni di euro, destinata all’ampliamento di nove strutture carcerarie. Lo si apprende da una nota del ministero della Giustizia. 

La procedura – pubblicata da Invitalia, in qualita’ di Centrale di committenza per il Commissario straordinario – riguarda la progettazione, fornitura e installazione di moduli detentivi prefabbricati negli istituti di Alba, Milano, Biella, L’Aquila, Reggio Emilia, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento, distribuiti in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Nominato per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, il Commissario Straordinario, in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, sta attuando un ampio piano di interventi che prevede ampliamenti, riqualificazioni e ristrutturazioni delle strutture esistenti. 

Gli interventi previsti consentiranno di incrementare i posti detentivi disponibili e di migliorare la funzionalita’ complessiva degli istituti coinvolti. In risposta ai bandi pubblicati, le imprese potranno presentare la loro offerte fino al 25 settembre 2025.

