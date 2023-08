Palestra Distrettuale di via Ugo La Malfa, Piparo: “a breve la riapertura”

“Dopo anni di chiusura a breve restituiremo alla fruizione degli agrigentini la palestra distrettuale di via dei Normanni, un obiettivo che mi ero prefissato sin dal momento della mia nomina ad assessore allo Sport e su cui mi sono messo subito a lavorare, in sinergia con l’assessore ai Lavori Pubblici, ing. Gerlando Principato, mettendo in atto una serie di interlocuzioni con gli uffici competenti e, al contempo, predisponendo gli atti amministrativi propedeutici ai lavori di ripristino della struttura sportiva iniziati lo scorso giugno. La somma di 172.000 euro sono parte di somme già disponibili per il completamento dell’opera e sino ad oggi non utilizzabili per mancanza della necessaria autorizzazione ministeriale”. A renderlo noto è l’assessore Gerlando Piparo.