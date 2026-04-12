Agrigento

Palo della luce cade a causa del forte vento, traffico in tilt a San Leone 

È successo lungo viale Viareggio, nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento. È successo lungo viale Viareggio, nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento.

Il traliccio è venuto giù per un “colpo” di vento. Per fortuna non si sono registrati feriti e danni. La viabilità ne ha risentito con il traffico che è andato in tilt per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. 

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