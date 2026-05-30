Agrigento

Verso il ballottaggio, Noi Moderati: “Sosterremo Dino Alonge”

Noi Moderati sosterra' Dino Alonge nella sua corsa a sindaco di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Noi Moderati sosterra’ Dino Alonge nella sua corsa a sindaco di Agrigento. “E’ questa l’indicazione che daremo al ballottaggio e che prende in considerazione non solo le capacita’ politiche e le competenze di Alonge ma anche il valore dell’unita’ del centrodestra che per tutta la coalizione dovrebbe rappresentare un punto di riferimento”, afferma Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia e sottosegretario agli Esteri. 

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