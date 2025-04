Pasqua, visite guidate alle catacombe alla Valle dei Templi

Dal giorno di Pasquetta Agrigento potrà contare su navette sostenibili ed ecologiche che dal centro storico, ogni 50 minuti, raggiungeranno la Valle dei Templi e viceversa. Il MUDIBUS è un ulteriore servizio a disposizione soprattutto dei turisti che decidono di non fermarsi alla Valle ma decidono di scoprire la bellezza straordinaria del centro storico dove non va dimenticata la splendida mostra “Agrigento e i Chiaromonte, tra potere, magnificenza e devozione” appena inaugurata al Monastero di Santo Spirito; le navette saranno gratuite per chi ha acquistato l’Agrigento Culture Pass, l’innovativo biglietto combinato che comprende gli ingressi alla cattedrale di San Gerlando, al Museo Diocesano e alla chiesa di Santa Maria dei Greci, alla Valle dei Templi e al museo archeologico Griffo.

Intanto la Valle dei Templi si prepara a festeggiare Pasqua e Pasquetta con i visitatori, e se ne attendono veramente tanti, complici anche le temperature ormai primaverili. Occasione imperdibile sarà Il refrigerium e altre storie, percorso particolare, fruibile solo in questa occasione, che permetterà di scoprire i processi di trasformazione del complesso monumentale della Valle dei Templi, da collina sacra per i greci a luogo di sepoltura e preghiera per i primi Cristiani. In programma domenica (20 aprile) e lunedì (21 aprile) alle 15.30 . Dopo aver appreso la storia di Akràgas e Agrigentum all’ombra del grande ulivo saraceno davanti al Tempio della Concordia, i visitatori seguiranno il percorso paleocristiano che culminerà nelle catacombe, aperte grazie alla guida degli archeologi di CoopCulture. Biglietto 15 euro.

La domenica successiva ( 27 aprile ) cade invece la Giornata della Terra in difesa dell’ambiente: e proprio pensando ad un futuro sempre più sostenibile, il Museo archeologico Pietro Griffo ospita alle 16 per i più piccoli il laboratorio La natura è mitica al Museo Griffo a cura degli archeologi CoopCulture: i bambini scopriranno i principali miti legati alle piante e agli alberi che ritroveranno nella Valle, e comprenderanno il rapporto di rispetto e sacra devozione degli antichi abitanti per i boschi sacri all’interno dei santuari urbani di Akràgas. E potranno creare un poster in ricordo dell’esperienza. Biglietto 5 euro.

LE MOSTRE. Nel Parco sono in corso due esposizioni molto importanti: a Villa Aurea, dentro la Valle dei Templi, “Tesori d’Italia” che ospita a rotazione oltre 60 capolavori della scultura e pittura italiana provenienti da importanti musei e collezioni private. E al Museo archeologico Pietro Griffo “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, collezione di antichi vasi greci del VI e V secolo avanti Cristo che, dopo 200 anni sono rientrati – sia pur temporaneamente – ad Agrigento da Monaco di Baviera.