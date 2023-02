Passerella dentro la riserva di Torre Salsa, Mareamico: “opera dannosa”

“La scorsa estate la ditta ADLER, che ha costruito un resort all’interno di un Sito di Interesse Comunitario e adiacente con la Riserva di Torre Salsa, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per costruire una lunghissima passerella dentro il bosco, al fine di permettere ai propri clienti di raggiungere la spiaggia sottostante.Tale passerella è stata realizzata conficcando centinaia di pali di legno dentro le alte dune di sabbia di Torre Salsa – tutelate dalla Comunità Europea.Questa opinabile autorizzazione prevedeva lo smontaggio della passerella alla fine della stagione estiva mentre invece, ancora oggi, questo obbrobrio è rimasto in loco. Mareamico ha chiesto al Demanio marittimo ed alla Capitaneria di porto di far smontare immediatamente questa passerella, sanzionare la ditta concessionaria e, visto questo precedente, di non autorizzare mai più questa inutile e dannosa opera!”. Cosi in una nota l’associazione Mareamico.