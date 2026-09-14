Paura in via Atenea, pezzo di cornicione crolla e sfiora passanti 

Paura ieri mattina in via Atenea, nel centro di Agrigento. Una porzione di cornicione si è staccata dal prospetto del tetto di un edificio sfiorando alcune persone che passeggiavano. Soltanto il caso ha voluto che il calcinaccio non prendesse in pieno nessuno. Sono stati dei cittadini a lanciare l’allarme e segnalare il pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno rimosso le altre parti pericolanti dall’edificio. Le abitazioni circostanti non sarebbero a rischio ma comunque non sono esclusi nuovi cedimenti. La preoccupazione, in ogni caso, cresce soprattutto in vista della stagione invernale dove vento e pioggia potrebbero incidere in tal senso.