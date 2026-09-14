Agrigento

Paura in via Atenea, pezzo di cornicione crolla e sfiora passanti 

Una porzione di cornicione si è staccata dal prospetto del tetto di un edificio sfiorando alcune persone che passeggiavano

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Paura ieri mattina in via Atenea, nel centro di Agrigento. Una porzione di cornicione si è staccata dal prospetto del tetto di un edificio sfiorando alcune persone che passeggiavano. Soltanto il caso ha voluto che il calcinaccio non prendesse in pieno nessuno. Sono stati dei cittadini a lanciare l’allarme e segnalare il pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno rimosso le altre parti pericolanti dall’edificio. Le abitazioni circostanti non sarebbero a rischio ma comunque non sono esclusi nuovi cedimenti. La preoccupazione, in ogni caso, cresce soprattutto in vista della stagione invernale dove vento e pioggia potrebbero incidere in tal senso. 

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