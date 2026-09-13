Basket
La Fortitudo batte in casa l’Orlandina 78/72
Ultimo appuntamento di questa pre-season giovedì 17 ore 17.30 sempre in casa contro la Virtus Ragusa.
Si conclude con un punteggio di 78/72 per i nostri giganti.
Iniziano a delinearsi le dinamiche di squadra con l’amichevole di questo pomeriggio al Palamoncada contro l’Orlandina.
Ritmo intenso e agonismo da entrambe le parti per uno scrimmage che sa già di derby in campionato e che sorride ai padroni di casa.
Ultimo appuntamento di questa pre-season giovedì 17 ore 17.30 sempre in casa contro la Virtus Ragusa.
Redazione
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