Pauroso incidente in via Imera, auto finisce in scarpata: ferito conducente (VIDEO)

Incidente stradale autonomo la scorsa notte lungo via Imera, nei pressi dello snodo che porta in via XXV Aprile, nel cuore di Agrigento. Un’auto, dopo aver sfondato il guardrail, ha finito la corsa in una scarpata sottostante. Il veicolo si è completamente ribaltato. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ma, stando a prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo.

La dinamica dell’incidente ha fatto pensare subito al peggio. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e una squadra di vigili del fuoco. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei poliziotti che verificheranno anche se il conducente avesse bevuto o meno.