“Zaino sospeso”, materiale scolastico ai più bisognosi: l’iniziativa del Leo Club Agrigento
“L’obiettivo – spiegano i Soci del Leo Club cittadino – oltre ad aiutare chi è in difficoltà è ricordare l’importanza del diritto all’istruzione"
Consegnato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, retta da don Mario Sorce, il materiale raccolto grazie all’iniziativa “Zaino Sospeso” del Leo Club Agrigento Host: zaini, astucci, quaderni, pastelli e tanta cancelleria. “L’obiettivo – spiegano i Soci del Leo Club cittadino – oltre ad aiutare chi è in difficoltà è ricordare l’importanza del diritto all’istruzione, perché per un futuro più giusto, bisogna ripartire dalla scuola”.
La raccolta è stata avviata lo scorso luglio, coinvolgendo 15 punti tra attività commerciali e associazioni del territorio. Ma si ringraziano particolarmente Cartolibreria Tuttolomondo (Agrigento), Cartolibreria ABC (Raffadali), Libreria Pirola Maggioli (Favara) e Associazione Culturale MariTerra (Porto Empedocle).
“La scuola – conclude Simona Iannicelli, coordinatrice Area Scuola del Distretto Lions 108 Yb Sicilia – è una priorità per noi Lions e Leo, perché educazione ed istruzione sono alla base per le pari opportunità e la dignità, quindi per una società più attenta e responsabile”. In rappresentanza del Leo Club cittadino il Presidente Turi Lo Sardo ed il Tesoriere Marta Castelli, anche in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia.