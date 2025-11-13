Giudiziaria

Il procuratore generale Lia Sava: “Per una giustizia giusta serve l’impegno di tutti”

"Per realizzare una giustizia giusta è necessario l'impegno di ciascuno di noi, quello slancio etico della società nel suo complesso"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Mettere al centro l’uomo che invoca giustizia per sé stesso e per la società a partire dalla sua esperienza di fede”. Su questo tema si è sviluppato l’incontro dal titolo ”Fides quaerens. Giustizia e fede: l’esperienza del giudice Livatino”. Una tavola rotonda, organizzata dalla Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, alla quale hanno preso parte il Procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo, Lia Sava, e Andrea Zappulla, giurista e docente di diritto canonico.

A moderare l’incontro, la professoressa Anna Pia Viola: ”La figura di Livatino ha maturato una consapevolezza di fede molto alta, ma anche molto normale. – commenta illustrando la genesi dell’incontro – Lo afferma lo stesso Papa Leone: si tratta di un’esperienza di santità normale, alla portata di tutti. Livatino è per noi non un eroe contro la mafia, un eroe civile, ma è altamente una vittima, nel senso teologico del termine, si offre. Livatino è vittima perché fa di sé stesso, del suo rigore, della sua professionalità, un’offerta alla Chiesa e al mondo”. “L’obiettivo, riuscito e ben accolto dalla platea, è stato dunque quello di rilanciare la fecondità del rapporto giustizia e fede. L’incontro ha dato spunto a un dibattito molto articolato e ampio sulla figura del giudice e non solo, anche sulla santità nascosta che abita la nostra quotidianità.

”La giustizia è un percorso in divenire, nel senso che è riconoscere l’altro. – ha esordito Lia Sava – Riconoscere l’altro implica rispetto delle regole costituzionali, rispetto dei principi e soprattutto del principio di uguaglianza. Ma il giudice, il poliziotto, il carabiniere non possono fare tutto da soli. Per realizzare una giustizia giusta è necessario l’impegno di ciascuno di noi, quello slancio etico della società nel suo complesso. Ecco perché la giustizia oggi, come la giustizia ieri, ha bisogno dell’impegno di tutti, a maggior ragione se si è cristiani”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Ad Agrigento un convegno sulla figura di Salvo D’Acquisto Vice Brigadiere dei Carabinieri
Trapani

Cocaina e armi in un rione di Trapani, due arresti 
Agrigento

Bonus edilizi, 45 milioni nel disegno di legge di Stabilità 2026-2028 della Regione
Agrigento

“Zaino sospeso”, materiale scolastico ai più bisognosi: l’iniziativa del Leo Club Agrigento
Giudiziaria

Il procuratore generale Lia Sava: “Per una giustizia giusta serve l’impegno di tutti”
Agrigento

Capitale della Cultura, nasce l’Info Point Diffuso della Pro Loco Agrigento