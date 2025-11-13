Agrigento

Capitale della Cultura, nasce l’Info Point Diffuso della Pro Loco Agrigento

Nella Città dei templi verranno installati quattordici punti di accoglienza turistica per una nuova modalità di fruizione turistica. Parello: “Servizio diffuso e di qualità”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Entra nella sua fase pratica e concreta il progetto “Info Point Diffuso” promosso dalla Pro Loco Agrigento, con il supporto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e parte del dossier di candidatura: un innovativo sistema di accoglienza e informazione turistica che trasforma la rete dei commercianti locali in veri e propri ambasciatori della città.

L’iniziativa rappresenta una nuova modalità di fruizione turistica, diffusa, capillare e accessibile a tutti, un sistema turistico “diffuso” su 14 punti informativi fisici dislocati tra centro storico, aree commerciali e principali vie di accesso alla città, dove sarà possibile chiedere informazioni turistiche, ritirare mappe della città, ricevere consigli sugli itinerari, sugli eventi e sui luoghi da visitare.

I commercianti aderenti diventano quindi “ciceroni di prossimità”, offrendo un servizio di accoglienza informale ma competente, con il supporto della Pro Loco e della rete di operatori locali. 

Tecnologia e accessibilità: si potrà scaricare l’app “Info Point Diffusi”, un supporto informatico avanzato, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone. Attraverso l’app, cittadini e turisti potranno consultare in tempo reale mappe interattive, eventi, itinerari culturali e informazioni utili, rendendo l’esperienza di visita ad Agrigento ancora più semplice e coinvolgente.

L’iniziativa è realizzata in sinergia con Confcommercio Agrigento, che affianca la Pro Loco nel coinvolgimento delle attività commerciali e nella promozione delle esperienze turistiche locali. Una partnership pubblico-privata che rafforza il ruolo delle imprese come protagoniste della valorizzazione del territorio.

“Un progetto importante, uno dei 44 del dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura e soprattutto, un servizio che resterà alla città. Rende tangibile l’idea di una comunità aperta, inclusiva: Agrigento è già una città ospitale e disponibile per chi arriva, adesso offre in più un servizio diffuso e di qualità” dice il direttore generale di Agrigento2025, Giuseppe Parello.

“Con l’Info Point Diffuso realizziamo un modello di accoglienza partecipata, che unisce cittadini, operatori e turisti in un unico percorso di scoperta della città. Agrigento diventa una comunità che accoglie, informa e racconta se stessa con orgoglio” interviene Beniamino Biondi, presidente della Pro Loco Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Ad Agrigento un convegno sulla figura di Salvo D’Acquisto Vice Brigadiere dei Carabinieri
Trapani

Cocaina e armi in un rione di Trapani, due arresti 
Agrigento

Bonus edilizi, 45 milioni nel disegno di legge di Stabilità 2026-2028 della Regione
Agrigento

“Zaino sospeso”, materiale scolastico ai più bisognosi: l’iniziativa del Leo Club Agrigento
Giudiziaria

Il procuratore generale Lia Sava: “Per una giustizia giusta serve l’impegno di tutti”
Agrigento

Capitale della Cultura, nasce l’Info Point Diffuso della Pro Loco Agrigento