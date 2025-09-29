Rissa durante la festa patronale, scene di panico e paura
"In una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati", dichiara il parroco don Francesco Di Pasquale
Momenti di panico la notte scorsa durante la festa dei Santissimi Cosma e Damiano a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Poco prima dell’una, mentre la vara stava per arrivare nella chiesa parrocchiale è scoppiata una rissa. Scene di panico e centinaia di persone che scapavano per paura. Qualcuno ha iniziato a dire che si sono sentiti degli spari, mai accertati, ed è stato il fuggi fuggi generale.
“Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti e speriamo il prossimo anno di essere più tutelati”. È lo sfogo di don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa
“La nostra comunità ha vissuto momenti di panico e smarrimento a causa di una rissa scoppiata nei punti in cui erano presenti migliaia di persone, degenerata rapidamente e accompagnata dal diffondersi di voci su presunti spari. Scene che hanno messo a repentaglio l’incolumità di migliaia di fedeli e cittadini presenti, gettando un’ombra su una ricorrenza che da secoli rappresenta identità, fede e tradizione per la borgata.Già nei giorni precedenti all’evento, con l’avallo unanime del Consiglio di Circoscrizione, del Parroco don Francesco Di Pasquale e del Comitato festeggiamenti, avevo formalmente inviato una richiesta alle autorità competenti – Prefetto, Questore, Comandante della Polizia Municipale e Sindaco di Palermo – per sollecitare maggiore attenzione e un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza, soprattutto nei punti più critici del percorso processionale e delle aree di aggregazione. Purtroppo i fatti ci consegnano la conferma delle nostre preoccupazioni: la presenza delle forze dell’ordine è stata insufficiente a garantire la necessaria tutela in una festa che, anno dopo anno, richiama migliaia di fedeli e visitatori da tutta la Sicilia.Esprimo quindi vicinanza e solidarietà al Parroco, ai volontari e a tutta la comunità di Sferracavallo, che con dedizione e sacrificio rendono possibile questa celebrazione. Allo stesso tempo rinnovo con fermezza l’appello alle istituzioni competenti affinché questa sera, in occasione dello spettacolo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti, e soprattutto il prossimo anno venga assicurato un piano di sicurezza adeguato, in grado di prevenire episodi simili e tutelare i cittadini, i fedeli e i tanti turisti che scelgono di partecipare a questa importante ricorrenza religiosa.” Cosi in una nota il consigliere comunale Simone Aiello.