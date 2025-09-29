Cane cade in un burrone, salvato dai Vigili del fuoco

Alle ore 6.30 di stamattina, una squadra Saf dei Vigili del fuoco è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato in una scarpata in località monte Kumeta a Piana degli Albanesi. Il cane era rimasto bloccato ieri pomeriggio e, data la zona impervia, non era stato possibile recuperarlo nell’immediatezza. Alle prime luci dell’alba, una squadra del Nucleo SAF Avanzato del comando è intervenuta, portando in salvo il cane e consegnandolo al proprietario.