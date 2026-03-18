Agrigento

“Percorsi di legalità”, la Polizia di Stato incontra gli studenti al teatro Pirandello 

Sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado su temi fondamentali quali bullismo, cyberbullismo, uso consapevole della rete, sicurezza stradale e ferroviaria

Pubblicato 11 minuti fa
Da Irene Milisenda



Sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado su temi fondamentali quali bullismo, cyberbullismo, uso consapevole della rete, sicurezza stradale e ferroviaria. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Percorsi di Legalità” della Polizia di Stato. Otto le scuole della provincia di Agrigento che hanno partecipato portando in scena al Teatro Pirandello di Agrigento musica, balli, recitazione.

“Questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, è importante perché promuove  la cultura del rispetto, la coscienza civile e il contrasto alla violenza”, ha detto il questore Tommaso Palumbo. Durante la mattinata coinvolti oltre gli studenti anche  esperti della Polizia che hanno ribadito il motto: “Esserci Sempre!”

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