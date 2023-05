Incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villabate, attorno alle quattro L’automobilista a bordo di un’Opel Corsa che procedeva in direzione Agrigento ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta e sfondando il guardrail. Due passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti.