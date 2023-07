Pesca, grande partecipazione alla quarta edizione del Big Game Tuna memorial Daniele Valenti

Grande entusiasmo e grande partecipazione alla gara di pesca sportiva al tonno, giunta alla quarta edizione che si è tenuta nelle acque antistanti la costa agrigentina con partenza dal porticciolo turistico di San Leone. Circa 200 partecipanti e 53 equipaggi che si sono immersi in questa battuta di pesca.

A vincere la gara dedicata a Daniele Valenti la squadra capitana da Alfonso Taglialavoro, al 2º Posto la squadra di Carlo Patti e al 3º Posto la squadra di Giuseppe Caramazza.

“Una bella manifestazione che cresce di anno in anno. Tanta bella gente ma anche battaglie per organizzare tutto nei minimi dettagli e in legge. Ci siamo riusciti anche stavolta e speriamo che il prossimo anno possiamo arrivare a livello nazionale”, dice l’organizzatore Big Game Tuna Salvatore Messina.