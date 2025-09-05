Picchia il figlio che gli chiede continuamente soldi, denunciato sessantenne 

Agrigento

All’ennesima richiesta di denaro il padre si è scagliato contro il figlio trentenne picchiandolo: denunciato sessantenne di Agrigento

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

All’ennesima richiesta di denaro va in escandescenza e si scaglia contro il figlio. È successo in un’abitazione del centro di Agrigento dove un sessantenne è stato denunciato per aver aggredito il congiunto, un disoccupato trentenne. Sono stati alcuni vicini di casa a chiamare le forze dell’ordine dopo aver sentito trambusto.

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno dovuto faticare per riportare la calma. Il padre, esasperato, avrebbe colpito il figlio più volte provocandogli dei traumi. Il trentenne è stato medicato dal personale sanitario del 118 mentre il genitore è stato denunciato. Il sessantenne ha raccontato ai carabinieri di non farcela più e di aver invitato il figlio a cercarsi un lavoro e non chiedere continuamente denaro. 

